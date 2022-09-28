В Орле задержали 10 человек, находившихся в федеральном розыске

Оглашены итоги проведения оперативного мероприятия «Розыск».



В Орловской области завершился второй в этом году этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Участие в нем приняли сотрудники различных силовых ведомств. В частности, свою статистику об итогах проведенной операции озвучило региональное Управление ФСИН России. Сообщается, что мероприятия проводились в течение двух дней, поддержку сотрудникам УФСИН оказывали коллеги из правоохранительных органов. Совместными усилиями они «осуществляли комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы и уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а также скрывающихся от органов дознания, следствия и суда».

По данным пресс-службы УФСИН, всего в ходе проведения указанного оперативно-профилактического мероприятия было проверено 44 адреса, установлено и задержано 10 человек, объявленных в федеральный розыск. Уточняется, что из них пять осужденных не прибыли для получения предписания для самостоятельного следования в колонию-поселение, двое находились в розыске по линии УМВД по Орловской области. Еще один задержанный был объявлен в розыск за уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, были задержаны двое граждан, уклоняющихся от принудительных работ – их также разыскивали по линии УФСИН.

Ранее региональное УМВД оценило общественно-политическую ситуацию в регионе как стабильную. Согласно официальной статистике, за восемь месяцев текущего года на территории Орловской области было зарегистрировано 5556 преступлений. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 14 районах. В структуре преступности 61,9 процента приходится на преступления против собственности, 12,3 процента составляют преступные посягательства против личности, 8,4 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 5,9 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

ИА «Орелград»