В Орловской области женщину могут осудить за фиктивную регистрацию иностранца

28.9.2022 | 10:07 Закон и порядок, Новости

Жительница Болховского района прописала у себя иностранца, зная, что жить он у нее не будет.

65-летняя женщина из Болховского района попала под следствие за то, что предоставила фиктивную прописку иностранному гражданину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Незаконные действия были вскрыты в ходе оперативно-профилактического мероприятия, проводимого Управлением по вопросам миграции и Центром по противодействию экстремизму.

Местная жительница, прекрасно понимая, что иностранец не собирается у нее жить, все же поддалась искушению и нарушила закон. Теперь ей может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо даже тюремный срок до трех лет.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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