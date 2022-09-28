В Орловской области женщину могут осудить за фиктивную регистрацию иностранца

Жительница Болховского района прописала у себя иностранца, зная, что жить он у нее не будет.

65-летняя женщина из Болховского района попала под следствие за то, что предоставила фиктивную прописку иностранному гражданину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Незаконные действия были вскрыты в ходе оперативно-профилактического мероприятия, проводимого Управлением по вопросам миграции и Центром по противодействию экстремизму.

Местная жительница, прекрасно понимая, что иностранец не собирается у нее жить, все же поддалась искушению и нарушила закон. Теперь ей может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо даже тюремный срок до трех лет.

ИА «Орелград»