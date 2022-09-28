В скандальном деле о ремонте площади Жукова всплыли «подложные скриншоты»?

Подрядчик усомнился в подлинности важных доказательств.



В Орле комиссия УФАС провела очередное заседание по антимонопольному делу, возбужденному по мотивам ремонта площади Жукова. Напомним, в январе было возбуждено уголовное дело. Следователи передали часть материалов в УФАС, которое завело дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при проведении электронного аукциона. Ответчиками выступают МКУ «УКХ г. Орла» (в настоящее время его интересы представляет вновь созданное МКУ «ОМС г. Орла»), которое выступало заказчиком, и ООО «Техспецкомплект», ставшее подрядчиком.

Как следует из материалов дела, подрядчик подал в комиссию еще три ходатайства. В первом случае он поставил вопрос о подложности доказательства и назначении экспертизы. В указанном ходатайстве «Техспецкомплект» ставит под сомнение подлинность скриншотов переписки с электронной почты, которые имеются в материалах. По версии подрядчика, у другого «участника представленного диалога» отсутствуют данные письма. По его мнению, это свидетельствует о подложности указанного доказательства. Подрядчик предлагал задать эксперту ряд вопросов, в том числе такой: имеются ли следы монтажа, подделки, фальсификации данных файлов?

Во втором ходатайстве ответчик ставит вопрос о «производстве осмотра (выемки) спорной переписки с электронной почты… с целью получения достоверной информации, исключающей возможность внесения правок и монтажа в скриншотах». Оба ходатайства были рассмотрены комиссией УФАС в установленном законом порядке, в их удовлетворении было отказано. Антимонопольщики пояснили, что закон о защите конкуренции не предусматривает проведение проверок в ходе рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Также комиссия не усмотрела оснований для проведения экспертизы. Довод ответчика о том, что поименованные и приложенные в пояснениях документы отсутствуют у другого участника «представленного» диалога, по мнению комиссии, голословен. Вместе с тем, комиссия посчитала необходимым направить дополнительные запросы «с целью получения информации касаемо обстоятельств дела».

Было подано и третье ходатайство — о приостановлении производства по делу. В нем «Техспецкомплект» просил приостановить дело в связи с тем, что арбитражным судом зарегистрировано заявление о признании незаконными решения УФАС об отказе в удовлетворении предыдущих ходатайств этой компании, которые были рассмотрены в конце августа. По мнению ответчика, итоги данного судебного разбирательства будут иметь преюдициальное значение. Но и здесь заявителю было отказано. Следующее заседание комиссии по рассмотрению антимонопольного дела назначено на 12 октября 2022 года. «Техспецкомплекту» предложено представить информацию, документы или сведения, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела по существу.

ИА «Орелград»