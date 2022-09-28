Юные орловцы попросили у прохожего закурить, после чего совершили разбой

Злоумышленники забрали у потерпевшего мобильный телефон, банковские карты и сто рублей наличности.

В Северном районе Орла двое молодых людей попросили у случайного прохожего закурить, после чего совершили разбойное нападение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

О преступлении стало известно от работников медицинского учреждения, которые сообщили в полицию о госпитализации 28-летнего мужчины с ссадинами, кровоподтеками и переломами челюстно-лицевой области.

Дело было быстро раскрыто благодаря камерам наружного наблюдения. Как оказалось, юноши 17 и 18 лет, учащиеся в одном из орловских техникумов, в три часа ночи подошли к прохожему на улице Маринченко и попросили закурить.

Избив потерпевшего, они отобрали его имущество. Им достались телефон и кошелек с банковскими картами, а также — сто рублей наличности.

Теперь молодые люди задержаны и стали фигурантами дела о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

ИА «Орелград»