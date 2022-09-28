«Зеленая роща» в течение этого года вывезла с несанкционированных свалок около тысячи кубометров мусора

УК «Зеленая роща», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области, наряду со сбором, транспортированием, обработкой и утилизацией ТКО занимается ликвидацией несанкционированных свалок. Эта работа проводится совместно с муниципалитетами региона.

В течение этого года с выявленных и занесенных в соответствующий реестр несанкционированных свалок силами регоператора уже вывезено в общей сложности 888 кубометров мусора, ликвидировано 11 свалок, еще четыре сейчас в работе.

Самые крупные свалки были ликвидированы в селе Казарь (113, 6 тонн мусора), поселке Нарышкино (51, 05 тонны), деревне Сорочьи кусты (20, 55 тонны), поселке Долгое (18, 5 тонн), деревне Золотарево (13,5), деревне Ольховец (7 тонн) и т.д.

Напомним, что в прошлом году силами «Зеленой рощи» были ликвидированы 23 стихийные свалки общим объемом более 1 тыс. кубометров. За два последних года из реестра исключены более 50 свалок, ликвидированных силами регоператора и органов местного самоуправления.

Работа по очищению территорий от несанкционированных свалок из реестра будет продолжаться, пока позволят погодные условия. Регоператор ставит целью к концу сезона ликвидировать все свалки, учтенные на данный момент.

«Несмотря на возрастающую экологическую культуру в обществе, чему способствуют и просветительские кампании, и принимаемые законы, пока, к сожалению, такое негативное явление как несанкционированные свалки никак себя не изживает. Мы убираем, они вновь появляются то тут, то там. Вопрос, как все понимают, упирается в недобросовестность тех физических и юридических лиц, которые явно живут по принципу «после нас хоть трава не расти» и выбрасывают мусор куда угодно, только не туда, куда положено, хотя все места официально определены, процесс обращения с ТКО структурирован. Очень надеемся все-таки, что каждый начнет осознавать то, что все мы дышим одним воздухом и экологичность нашей среды проживания зависит от каждого», — отмечает директор УК «Зеленая роща» Александр Муромский.

К сведению, реестр несанкционированных мест складирования отходов постоянно актуализируется и затем запускается процедура их ликвидации. В случае обнаружения несанкционированных свалок просим сообщать об этом регоператору по тел. +7(4862) 48-10-04.

Между тем законодательством определено, что собственник земельного участка обеспечивает его надлежащее санитарное состояние. В случае непринятия собственником участка, в пределах которого выявлена свалка, практических мер по её ликвидации, региональный оператор самостоятельно организует вывоз отходов с последующим взысканием с него понесенных затрат в досудебном или судебном порядке.