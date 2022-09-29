Александр Муромский: «Содержание новых договоров с перевозчиками будет направлено на повышение качества услуги по вывозу ТКО»

Директор УК «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Орловской области, Александр Муромский сегодня, 29 сентября, на совещании губернатора с главами муниципальных образований доложил о текущей ситуации в сфере обращения ТКО в районах региона.

Он проинформировал, что в соответствии с Территориальной схемой, которой руководствуются регоператор в своей работе, ТКО в Орловской области транспортируется на 4 мусоросортировочных комплекса, где извлекаются вторичные ресурсы, которые затем используются в качестве производственного сырья. Остатки сортировки отходов, не имеющие перспектив хозяйственного применения, вывозятся на 2 полигона в Мценском и Ливенском районах. Вывоз ТКО обеспечивается 4 перевозчиками, определенными по итогам конкурсных процедур.

В настоящее время Орловская область входит в число субъектов РФ, лидирующих по показателю обработки ТКО: 100% отходов направляется на сортировку. На полигонах размещаются остатки сортировки, масса которых составляет не более 60% от массы образованных ТКО. Между тем в значительной части субъектов захоронению подлежат 80-90% отходов.

Александр Муромский обозначил ряд проблем, существующих в отрасли и рассказал о пути их решения. В частности, он констатировал слабое развитие ряда звеньев инфраструктуры по обращению с ТКО и почти полное отсутствие производств по переработке вторичных материальных ресурсов.

Он отметил, что с учётом наличия ряда проблем, необходимо более активное взаимодействие всех сторон, вовлеченных в обращение с ТКО. И уточнил, что в первую очередь речь идет о том, что федеральным и региональным законодательством определены полномочия органов местного самоуправления по созданию мест накопления ТКО, предусматривающие устройство на территориях общего пользования контейнерных площадок, закупку и ремонт контейнеров.

В настоящее время в Орловской области услугой по обращению с ТКО охвачено около 90% населения, однако данный показатель существенно варьирует по муниципальным образованиям. В ряде районов более половины жителей не имеют возможности размещать ТКО на контейнерных площадках. Это способствует появлению стихийных свалок, несанкционированному сжиганию и захоронению отходов. До настоящего времени в регионе имеется несколько десятков не обеспеченных контейнерными площадками поселений с населением свыше 300 человек в каждом.

Проанализировав ситуацию, региональный оператор направил главам муниципальных образований адресные обращения о необходимости устройства в населенных пунктах площадок, оборудованных контейнерами. В настоящее время идет формирование местных бюджетов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В связи с этим, он обратился с просьбой к главам муниципальных образований при планировании бюджетов предусмотреть денежные средства, необходимые для создания новых контейнерных площадок, оснащённых контейнерами, и содержания имеющихся площадок.

Он подчеркнул, что мнение о наличии у региональных операторов обязательств по закупке и замене контейнеров для всех мест накопления ТКО является необоснованным. На закупку и ремонт мусоронакопительных емкостей региональные операторы могут тратить не более 1% от валовой выручки. Поэтому УК «Зеленая Роща» может закупать только 300 — 400 контейнеров и бункеров в год. При этом, в период 2019 -2021 годов УК «Зеленая Роща» обеспечила поставку контейнеров в большинство муниципальных образований области, в полной мере использовав указанную целевую тарифную составляющую.

Он подчеркнул, что острой проблемой является состояние земельных участков, прилегающих к контейнерным площадкам. Дело в том, что земельным законодательством и законодательством об обращении с отходами определено, что уборка земельного участка обеспечивается его собственником. Региональные операторы должны только подбирать отходы, просыпавшиеся при погрузке.

Александр Муромский сообщил, что, безусловно, часть фактов загрязнения отходами прилегающих к площадкам территорий связана с нарушением перевозчиками графиков вывоза ТКО. Но региональный оператор осуществляет ежедневный контроль за работой перевозчиков, при выявлении нарушений периодичности вывоза отходов, к ним применяются штрафные меры, предусмотренные договорными отношениями.

Для повышения эффективности контроля УК «Зеленая Роща внедряет автоматизированную систему управления, интегрирующую сведения о состоянии мест накопления ТКО и маршрутах мусоровозов. Система позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение конкретного мусоровоза и оперативно оценивать на основании фотоматериалов состояние контейнерных площадок до и после вывоза отходов.

Сейчас более половины мусоровозов оснащено устройствами, интегрированными с автоматизированной системой. В оцифрованные маршруты вывоза ТКО загружены данные о 45% контейнерных площадок. Работа по оптимизации процесса контроля и мониторинга вывоза ТКО с использованием автоматизированной системы будет продолжена. В договорах на вывоз ТКО, которые будут заключены по итогам конкурсных процедур на период с 1 января 2023 года, использование перевозчиком данной системы в полном функциональном объеме будет обязательным пунктом.

В настоящее время УК «Зеленая Роща» ведет подготовку к проведению конкурсных процедур, по итогам которых будут определены перевозчики, которые обеспечат транспортирование ТКО с 1 января 2023 года. Александр Муромский подчеркнул, что в подготовке конкурсной документации, в частности, проектов договоров, будет учтен трехлетний опыт работы регионального оператора. Содержание новых договоров будет направлено на повышение качества услуги по вывозу ТКО.

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