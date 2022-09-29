Андрей Клычков: мобилизация будет идти по всей области, боевой опыт не обязателен

29.9.2022 | 9:34 Новости, Общество

Первыми в учебку отправились резервисты из Орла и Орловского муниципального округа.

Губернатор Андрей Клычков во время вечернего стрима заявил о том, что частичная мобилизация затронет жителей всех районов Орловской области.

Напомним, в первой группе резервистов, отправившихся на переподготовку, были бойцы только из Орла и Орловского муниципального округа. По словам губернатора, наличие боевого опыта приветствуется военкоматами, но в контексте мобилизации он необязателен.

Отдельно глава региона отметил, что по некоторым военно-учетным специальностям призыв в рамках первой волны мобилизации возможен и после 36 лет. Это обусловлено востребованностью этих специальностей.

ИА «Орелград» 

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