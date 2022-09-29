Андрей Клычков: не служивших пока не забирают, некоторых мобилизованных возвращают

Четверо орловцев вернулись из места дислокации. Не все смогли пройти медосмотр.

.Губернатор Андрей Клычков рассказал в ходе вечернего стрима о том, что орловцев, не служивших срочную армейскую службу, на данный момент в ряды Вооруженных Сил не забирают.

Это не означает, что в будущем их не затронет призыв, но, по словам губернатора, 27 сентября не служивших отсеивали. Также стало известно о том, что несколько резервистов, отправившихся в учебный центр на переподготовку, уже вернулись домой. Трое не смогли пройти медицинскую комиссию, а одному объяснили, что его военно-учетная специальность на данный момент пока не нужна.

29 сентября в Орле состоится новый сбор по повесткам и новая отправка в учебный центр. По словам Клычкова, у призывников будет возможность попрощаться с родными.

ИА «Орелград»