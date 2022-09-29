Чиновники рассказали, на что был потрачен 21 миллиард

Правительство региона отчиталось о расходах за первую половину года.



Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области представило в Орловский облсовет народных депутатов на утверждение полугодовой отчет об исполнении регионального бюджета. Напомним, что казенные доходы за первое полугодие 2022 года составили 23,477 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета за то же время составили 21,957 миллиарда, то есть бюджет был исполнен с профицитом. Но тут стоит заметить, что расходы были исполнены лишь на 45,4 процента от годового плана. Кстати, по сравнению с первой половиной 2021 года область потратила на 2,874 миллиарда рублей, или на 15,1 процента больше.

В своем отчете правительство достаточно подробно рассказало о том, на что именно тратились казенные деньги. Так, чиновники заверили, что в полном объеме финансировались социально значимые расходы. В качестве примера приводится заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, на что было потрачено 4,015 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение государственного задания бюджетным учреждениям. По сравнению с предыдущим годом перечисления на зарплату бюджетникам выросли на 15,1 процента.

Публичные нормативные обязательства и социальные выплаты без национальных проектов за полгода потянули на 3,259 миллиарда рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 1,65 миллиарда, межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам (без Дорожного фонда Орловской области и национальных проектов) – 5,758 миллиарда рублей с приростом на 402,9 миллиона, или на 7,5 процента.

«Областной бюджет в первом полугодии 2022 года сохранял свою социальную направленность, — следует из пояснительной записки к отчету. — Соответственно, расходы областного бюджета на социально-культурную сферу за первое полугодие 2022 года составили 15,418 миллиарда рублей, или 70,2 процента от общего объема расходов. Прирост к аналогичному периоду 2021 года составил 1,831 миллиарда рублей, или 13,5 процента».

Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составили затраты на национальную экономику – 3,818 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 36,6 процента. Основными направлениями в данном разделе являются поддержка сельского хозяйства (940,1 миллиона рублей) и расходы из Дорожного фонда Орловской области (2,252 миллиарда рублей). При этом стоит отметить, что дорожные расходы по сравнению с прошлым годом увеличились на 40,3 процента.

ИА «Орелград»