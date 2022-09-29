Десять орловских школ будут капитально отремонтированы за федеральный счет

Это произойдет в течение ближайших четырех лет.

Десять орловских школ в течение ближайших четырех лет будут капитально отремонтированы за счет средств федерального нацпроекта «Образование». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проекты школы № 15 и лицея № 32 уже готовы и ожидают реализации. Кроме того, до 15 декабря планируется сдать проекты школы № 29, гимназий № 39 и № 16, а также лицея № 21.

Именно эти шесть учебных заведений будут стоять первыми в очереди на капремонт. Реализация проектов будет начинаться по мере поступления федеральных средств.

На 2023 год запланированы разработки проектов для капремонта школ № 6 и № 20, а в последующие два года настанет черед школ № 26 и № 12.

ИА «Орелград»