Какие орловские муниципалитеты получат гранты за эффективность

29.9.2022 | 13:06 Новости, Экономика

Решение о выделении грантов приняло правительство региона.


Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился о предоставлении грантов муниципальным образованиям. Речь идет о финансовых бонусах, которые власти региона ежегодно выделяют некоторым городам и районам показавшим себя наиболее эффективными с точки зрения управления в различных сферах деятельности. Деньги из областной казны им выделяются в качестве поощрения, а также для «содействия достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Орловской области».  Отметим, что гранты выделены по итогам работы чиновников на местах в 2021 году.

Победители были определены по итогам проведенного в регионе по заказу правительства мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления. Непосредственно выделением грантов займется областной департамент финансов. Первое место занял город Ливны, который получит из бюджета 1,75 миллиона рублей. Второе место занял Колпнянский район (1,747 миллиона рублей), третье Мценский район (1,502 миллиона рублей).

Гранты за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития указанным муниципальным образованиям будут перечислены в четвертом квартале 2022 года. Местные власти вправе сами определять, на что их тратить. Так, глава Мценского района Екатерина Ерохина уже заявила, что полученные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы районных учреждений образования. Стоит отметить и то, что Мценский район станет грантополучателем уже в девятый раз.

ИА «Орелград»

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