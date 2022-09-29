Недобросовестное поведение на рынках обсудили в Орле

Вопрос был поднят на заседании в УФНС России по Орловской области.



Орловские налоговики обсудили реализацию на территории региона отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках. Как уточнили в пресс-службе УФНС России по Орловской области, участниками дискуссии стали члены межведомственной рабочей группы по вопросу соблюдения налогоплательщиками законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Так, заместитель руководителя УФНС Жанна Чижова отметила, что применение ККТ всеми участниками рыночной торговли поможет сократить «теневой» денежный оборот и поспособствует созданию равных и конкурентных условий ведения бизнеса.

Замначальника отдела оперативного контроля Александр Худокормов пояснил, что «в Орловской области на постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия в местах торговли, а также инвентаризация всех торговых пространств: рынки, ярмарки, выставочные комплексы, организованные места торговли». Интересно, что принять участие в реализации отраслевого проекта в принципе может любой житель Орловской области, совершивший покупку. Для этого надо проверить выданный продавцом кассовый чек в мобильном приложении ФНС «Проверка чека». При выявлении каких-либо нарушений о странном чеке можно сообщить в налоговую службу.

Напомним, что к реализации отраслевого проекта «Рынки» налоговики приступили с начала 2021 года. Речь идет о легализации работы тех предпринимателей, которые трудятся на рынках без официального оформления или касс. В УФНС говорят, что в Орловской области именно за счет широкой разъяснительной работы с предпринимателями дополнительно зарегистрировано было 348 единиц контрольно-кассовой техники. А всего же на территории региона насчитывается почти 18 тысяч единиц ККТ.

«В настоящее время активно продолжается профилактическая деятельность за применением ККТ на ярмарках, которая направлена на повышение прозрачности условий работы и усиление ответственности налогоплательщиков», — добавили в УФНС.

ИА «Орелград»