В Орле мобилизованных призвали сдать оружие

Гражданское оружие они могут передать на временное хранение.



Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области выступили с обращением к тем гражданам региона, которые являются владельцами гражданского оружия и попали под частичную мобилизацию. Их проинформировали о том, что имеется возможность передать свое оружие и боеприпасы на хранение на период прохождения военной службы.

«В рамках действующего законодательства эта услуга является бесплатной для владельцев всех категорий гражданского оружия», — разъясняет начальник ЦЛРР регионального Управления Росгвардии полковник полиции Виктор Ермаков.

Кроме того, по мнению правоохранителей, сдача оружия на хранение снизит риск совершения правонарушений, связанных с его незаконным оборотом. Кроме того, снизятся риски утраты и хищения оружия, которое по закону считается источником повышенной опасности.

Тем временем, Росгвардия сообщила об очередном факте добровольной сдачи оружия. Житель Орловского района 2001 года рождения принес силовикам ружье, которое, по его словам, он нашел во время уборки на территории домовладения в одном из населенных пунктов Орловского района. Молодой человек предположил, что оружие могло принадлежать его покойному отцу.

«Правоохранители осмотрели ружье и установили, что предположительно орловец нашел одноствольное гладкоствольное ружье «ИЖ-17», — рассказали в Росгвардии. — После проведения проверок будет принято решение о выплате молодому человеку денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей».

По данным Росгвардии, на территории Орловского района зарегистрировано свыше двух тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности у которых находится порядка трех тысяч различных единиц оружия. В этом году на территории района росгвардейцы провели более ста проверок граждан по месту жительства, выявили 115 нарушений и изъяли 45 единиц оружия. Кроме того, два незарегистрированных ружья были сданы гражданами властям за денежное вознаграждение.

ИА «Орелград»