В следующем году вывоз раздельно собранного мусора для орловских перевозчиков будет обязательным

Директор УК «Зеленая роща», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Орловской области, Александр Муромский провел совещание с основными участниками рынка ТКО в регионе – руководителями подрядных организаций по транспортировке ТКО и предприятий по сортировке, переработке и утилизации мусора.

Участники совещания обсудили текущие актуальные задачи и проблемы сферы. В частности, речь шла об организации сбора и вывоза раздельно накопленных отходов (РНО). Дело в том, что сейчас орловские перевозчики занимаются вывозом РНО на добровольной основе, но впереди конкурс по отбору перевозчиков на вывоз ТКО на будущий год. И в новых договорах вывоз РНО будет прописан как обязательный. А сам процесс масштабируется.

Напомним, что в нашем регионе РНО ускоренно набирает обороты, благодаря значительной федеральной субсидии, которая была распределена между муниципалитетами. Речь идет о субсидии в 12, 7 млн рублей, на которые муниципалитеты Орловской области смогли закупить 889 контейнера для сухих отходов. Из них 362 установлены в областном центре.

Как сообщили в Правительстве Орловской области, в настоящее время на закупку контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов в муниципалитеты Орловской области еще направляется более 48 млн рублей. В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 28 сентября 2022 года, субсидии распределись по следующим муниципальным образованиям: город Орёл — 32,3 млн рублей, город Ливны — 5,1 млн рублей, город Мценск — 3,9 млн рублей, Орловский муниципальный округ — 7,4 млн рублей.

На эти средства будет приобретено более двух с половиной тысяч контейнеров для РНО.

В связи с активным внедрением РНО участники совещания разбирали тонкости организации этого процесса, обсуждали возможные проблемы при масштабном внедрении РНО и сообща прорабатывали пути их предотвращения. Все признали особую важность разъяснительной компании для жителей по процедуре РНО. Между тем работа эта ведется: регоператор разместил соответствующую социальную рекламу на экранах, работающих в городском и пригородном общественном транспорте, а также в СМИ. Подготовлен наглядный материал для жителей многоквартирных домов, который будет распространяться через управляющие компании. Перевозчики в свою очередь маркируют свой транспорт, предназначенный для вывоза РНО, промаркированы контейнеры для сбора РНО.

На совещании также разобрали жалобы на перевозчиков от ряда юридических лиц по поводу несвоевременного вывоза мусора. Александр Муромский указал на это перевозчикам, которым в случае неисправления ситуации грозят штрафные санкции. Предупреждение было сделано и представителю и одного из полигонов, в работе которого были сбои.

Участники совещания сошлись во мнении, что работа предстоит большая и договорились почаще встречаться в офисе регоператора для ее корректировки и координации действий для слаженной работы рынка ТКО в Орловской области.

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