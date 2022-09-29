Заключенным колонии строгого режима дали советы о жизни на воле

Консультпункт службы занятости работал для заключенных Ливенской колонии.



Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, консультацию провела ведущий специалист Центра занятости населения Ливенского района Елена Моногарова. Мероприятие прошло в стенах исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в Ливнах. С заключенными было проведено занятие «Готовимся к освобождению», которое проходило в форме диалога.

«Елена Моногарова рассказала осужденным о том, какие документы нужны для того, чтобы ускорить процесс трудоустройства или хотя бы на первых порах получить официальный статус безработного и соответствующее пособие, — рассказали в пресс-службе УФСИН. — Осужденные также получили индивидуальные консультации по интересующим их вопросам».

В свою очередь в управлении труда и занятости Орловской области добавили, что консультации получили 25 заключенных, готовящихся к освобождению. Каждый из них после освобождения отправится в свой регион, поэтому речь на мероприятии шла о вакансиях не только Орловской области, но и по всей России. Заключенным напомнили о том, что везде требуются рабочие руки. Вопрос в том, все ли после освобождения захотят устроиться на работу.

«Каждый регион имеет свои центры занятости, которые реализуют свои программы, направленные на трудоустройство, — уточнили в областном управлении труда и занятости. — И в этих программах основные мероприятия — общие для всех. К примеру, специалисты служб занятости всегда окажут услуги по профориентации и направят безработного, нуждающегося в повышении квалификации и получении новой востребованной профессии, на обучение. Поддержат в стремлении открыть собственное дело, проконсультируют, помогут составить бизнес-план. Каждый безработный, кто нуждается, получит помощь в виде социальной адаптации и психологической поддержки, как индивидуальной, так и в форме групповых занятий с психологом».

Особо консультант отметила то, что заявление о постановке на учет в центр занятости подается одинаково по всей России – через Единую цифровую платформу «Работа России». Если заявитель не имеет возможности сделать это самостоятельно, он может лично обратиться в службу занятости, и там ему с этим помогут. К слову, по статистике, в этом году в центры занятости населения Орловской области за помощью обратились 47 бывших заключенных, из них 11 на сегодня успешно работают.

ИА «Орелград»