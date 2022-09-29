Заводской райсуд Орла рассмотрит дело чиновника из «Орелгосзаказчика»

29.9.2022 | 14:27 Закон и порядок, Новости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу чиновника, обвиняемого в нанесении ущерба бюджету Кромского района.

Уголовное дело Владимира Слизовского, бывшего главного специалиста «Орелгосзаказчика», обвиняемого в превышении должностных полномочий, направлено для рассмотрения в Заводской районный суд. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, Слизовский нанес ущерб бюджету Кромского района в размере 7,3 миллионов рублей. Это произошло в результате ненадлежащего контроля за ходом строительных работ в деревне Атяевка Большеколческого сельского поселения.

Подрядчик должен был построить многофункциональную универсальную спортивную площадку, однако на момент подписания приемки выполнил работы не в полном объеме и с нарушением строительных норм.

Отметим, что подрядчик также не остался безнаказанным. В отношении него расследуется дело о мошенничестве.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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