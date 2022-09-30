Республики Донбасса сохранят названия, под которыми восемь лет вели боевые действия.

Президент Российской Федерации подписал договоры о присоединении к государству Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Подписанию документов предшествовала речь главы государства. Владимир Путин поименно вспомнил нескольких командиров Донбасских республик (включая Александра Захарченко, Гиви и Моторолу), не доживших до сегодняшнего дня. Участники мероприятия почтили их память минутой молчания.

Президент России заявил, что наша страна готова к мирным переговорам с Украиной, но статус четырех новых субъектов РФ является вопросом, который никто обсуждать не будет. Несколько раз отмечалось, что жители освобожденных регионов присоединились к России навсегда.

В ходе выступления неоднократно использовалось слово Новороссия, однако новых территориальных требований озвучено не было. Территории Донбасса после вступления в состав РФ сохранят названия, провозглашенные после выхода из состава Украины.

Отдельно Владимир Путин отметил, что США является государством, первым в истории применившим ядерное оружие, «создав таким образом прецедент».

ИА «Орелград»