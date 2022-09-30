Орловец получил десять лет лишения свободы за убийство знакомого

Осужденный в июне зарезал жителя Покровского района.

Житель Покровского района приговорен к десяти годам лишения свободы за убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В июне текущего года осужденный зарезал мужчину, с которым ранее у него был конфликт. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший скончался после ножевых ранений в правой части груди.

Обвинение поддерживал заместитель областного прокурора Сергей Панкратов, и суд согласился с его доводами. Наказание убийцы будет отбывать в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»