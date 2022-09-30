Открыта горячая линия для помощи семьям мобилизованных орловцев

Она будет работать каждый день с 08.00 до 20.00.

В Орловской области начала работать горячая линия по вопросам оказания помощи семьям мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Линия, запущенная департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Позвонить на горячую линию можно по телефонам:

Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;

Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;

Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;

Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;

Орловский муниципальный округ (Орловский район) – 8 930 775 04 75.

ИА «Орелград»