Открыта горячая линия для помощи семьям мобилизованных орловцев

30.9.2022 | 10:15 Новости, Общество

Она будет работать каждый день с 08.00 до 20.00.

В Орловской области начала работать горячая линия по вопросам оказания помощи семьям мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Линия, запущенная департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Позвонить на горячую линию можно по телефонам:

Заводской район г. Орла – 8 958 866 49 57;
Железнодорожный район г. Орла – 8 953 627 73 39;
Северный район г. Орла – 8 953 472 37 11;
Советский район г. Орла – 8 919 263 39 52;
Орловский муниципальный округ (Орловский район) – 8 930 775 04 75.

ИА «Орелград»

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