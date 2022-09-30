В Болхове грузовикам запретили парковаться во дворах

30.9.2022 | 8:06 ЖКХ, Новости

А личный автотранспорт разрешили ставить только в один ряд.


Болховский городской Совет народных депутатов признал недействующими устаревшие правила благоустройства города Болхова и утвердил новые правила, отвечающие актуальным требованиям законодательства. Один из разделов объемного документа посвящен условиям размещения парковок и парковочных мест. Так, разрешается размещать на общественных и дворовых территориях автомобильные стоянки (остановки, предназначенные для кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения), парковки (парковочные места, обозначенные разметкой, при необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе частью автомобильной дороги) и прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и другие, в специально выделенных и обозначенных знаками и разметкой местах).

В перечень элементов благоустройства на таких площадках включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а также навесы, легкие ограждения боксов смотровые эстакады. При планировке общественных и дворовых территорий должны предусматриваться специальные препятствия для «недопущения парковки автотранспортных средств на газонах и иных территориях, занятых зелеными насаждениями».

Организация заездов предусматривается на расстоянии не менее 15 метров от конца или начала посадочных площадок остановок общественного пассажирского транспорта. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта во дворах и внутриквартальных территориях жилой застройки предусматривается в один ряд в отведенных для этой цели местах, с обеспечением беспрепятственного продвижения уборочной и специальной техники. Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение грузовиков на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки в Болхове запретили.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования