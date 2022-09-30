В Орловской области режим повышенной готовности по COVID-19 продлен до конца октября

Ежедневно заражается порядка 400 орловцев.

Режим повышенной готовности, введенный в связи с коронавирусом, продлен до конца октября. Такое решение было принято вчера, 29 сентября, на заседании оперштаба.

«Также принято решение обеспечить наличие резервного коечного фонда для госпитализации больных COVID-19, а также наличие резервного расчетного количества инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями для лечения заболевших гриппом. Поручено усилить контроль за своевременным подбором проб для исследования на COVID-19, обеспечив на необходимом уровне поддержание охвата тестирования населения», — сообщает пресс-служба губернатора.

Также будет активизирована работа по проведению своевременной вакцинации или ревакцинации лиц, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР.

Отметим, что начиная с августа в регионе фиксируется резкое увеличение количества заражений. В настоящий момент ежедневно заболевает порядка 400 орловцев.

ИА «Орелград»