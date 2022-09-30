Жительница Мценска увлеклась «инвестированием» и отдала жуликам четверть миллиона

Обман вскрылся, когда амчанка попыталась обналичить часть «прибыли».

Жительница Мценска в течение трех месяцев переводила деньги мошенникам, думая, что занимается инвестированием. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Увидев в сети баннер с предложением разбогатеть на инвестициях, потерпевшая перешла по ссылке и заполнила анкету. Позже ей перезвонил менеджер сайта и предложил внести первый вклад в размере 50 долларов. Далее он рассказывал женщине о том, как растет ее капитал.

За три месяца жулики получили 254 тысячи рублей. Обман вскрылся при первой попытке обналичить часть «богатства». Амчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

ИА «Орелград»