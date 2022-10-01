На орловца завели дело за покупку, сделанную почти 50 лет назад

Мужчина поплатился за порох, о существовании которого он давно забыл.



Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Болховским районным судом. Местный житель, ранее не имевший проблем с законом пенсионер, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение взрывчатых веществ). По версии следствия, пенсионер не то, что годами, а десятилетиями совершал преступные действия, пресечь которые полицейским удалось только в этом году. При проведении осмотра места происшествия в домовладении пенсионера они нашли взрывчатое вещество, а именно «метательный бездымный одноосновный (пироксилиновый) пластинчатый порох» массой 212,7 грамма. Хранилась эта «взрывчатка» в металлической банке с надписью «Порох, охотничий, бездымный «Сокол» и была изъята сотрудниками районного отдела МВД.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Суду он рассказал, что когда-то был охотником, но давно этим не занимается, а про хранившийся у него порох попросту забыл. Как выяснилось, мужчина еще в конце 1970-х годов на законных основаниях приобрел ныне изъятый у него порох в магазине «Культтовары». Он купил ту самую советскую банку с охотничьим порохом «Сокол». Следствие указало на то, что в последующем, когда СССР уже не стало, вступил в силу указ президента «О видах продукции (работ и услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». В числе таких товаров находится и порох.

Следствия посчитало, что пенсионер «достоверно зная о запрете хранения указанного взрывчатого вещества, не являясь владельцем гражданского оружия и не имея разрешения на хранение и ношение оружия, указанное взрывчатое вещество добровольно в органы власти не выдал, а продолжил незаконно хранить его в надворной хозяйственной постройке». Эти преступные действия были прекращены только по независящим от преступника обстоятельствам. Иными словами, не явись полиция в его дом, пенсионер так и продолжал бы злостно нарушать закон. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на полтора года и штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»