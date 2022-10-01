В ЛДПР рассказали о «подрядчике из квартиры» и госконтрактах на 300 миллионов

Деятельность ООО «Парацельс» привлекла внимание участников проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР. Сегодня партия опубликовала видео о деятельности и странных госконтрактах компании.

Предприятие с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было создано 14 июля 2017 года. Первые поставки фирма осуществила в Курской области, но с ноября 2017 года основным рынком сбыта продукции через систему государственных закупок стала Орловская область. Примечательно, что именно в этот период руководить регионом назначили Андрея Клычкова, отмечают в ЛДПР.

Учредитель и гендиректор компании – Алла Ноздрина. ООО «Парацельс» зарегистрировано в простой квартире по адресу набережная Дубровинского, дом 94, квартира 132.

Предприятие осуществляет поставки расходных материалов и реагентов в медицинской сфере. В 85% случаев, когда ООО «Парацельс» становились победителями конкурсных процедур, аукционы проводились неконкурентным путем. Победителем объявлялся единственный участник по максимальной цене контракта. Отсутствие конкуренции на данном рынке всегда дает основания предполагать возможное наличие сговора среди участников рынка, говорится в материалах расследования партии.