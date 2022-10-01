В Орле прошел митинг «Мы вместе!»

На центральной площади города 30 сентября собрались около 8,5 тысячи человек.

Они пришли поддержать новых граждан России. С 23 по 27 сентября граждане из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли участие в референдумах. Большинство проголосовало за вхождение в состав России.

Среди тех, кто обратился к участникам митинга, был тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы № 3 города Орла Маркел Осипин. Он родился и вырос в городе Счастье Луганской области.

«Я с болью вспоминаю о том, что пришлось пережить моим соотечественникам. Я хочу мирной и спокойной жизни для них«, — цитирует Маркела Осипина пресс-служба правительства Орловской области.

Также перед собравшимися выступили творческие коллективы города.

ИА «Орелград»