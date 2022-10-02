Названы условия участия в областном конкурсе чтецов

Конкурс будет проведен в два этапа для подрастающего поколения.



В Орловской областной библиотеке имени Бунина сообщили подробности проведения VI Областного конкурса чтецов «Земли Орловской бесценный дар»: классика и современность» (поэзия XIX – XXI вв.). В этом году он проводится в два этапа. Первый стартовал 26 сентября. Это муниципальный этап, который проводится в районах и городах Орловской области. Второй этап – областной – стартует 14 ноября, а проведение финала и подведение итогов назначено на 29 ноября 2022 года. Мероприятие начнется в 10.00 в стенах областной библиотеки имени Бунина.

«Конкурс призван привлечь внимание обучающихся общеобразовательных учреждений области к богатейшему литературному наследию Орловщины – классическому и современному, — говорят организаторы. – Он будет способствовать приобщению юных исполнителей к лучшим образцам краеведческой литературы, выявит наиболее талантливых исполнителей и представит их профессиональному жюри, в состав которого войдут представители сферы культуры и искусства».

Соорганизатором выступает областной Институт развития образования. Согласно положению конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» (поэзия XIX – XXI вв.) проводится как открытый областной конкурс среди школьников. Он является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и общекультурные цели. Главная цель — пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека, привлечение внимания к русской классической и современной краеведческой литературе молодежи и подростков.

Задач у конкурса несколько: это и продвижение краеведческой литературы в молодежной среде, и популяризация искусства художественного чтения литературных произведений, и выявление ярких творческих индивидуальностей среди участников конкурса, и побуждение стремления к прочтению и дальнейшему углубленному изучению творчества орловских писателей. Добавим, что на втором этапе запланировано чтение стихотворений участниками конкурса. Последовательность выступления конкурсантов будет определяться по алфавиту. Не допускается использование мультимедийного и музыкального сопровождений. Участник за свое выступление может получить от 1 до 15 баллов. Жюри будет оценивать каждого чтеца по таким критериям, как сценическая культура, выразительность чтения и исполнительское мастерство.

ИА «Орелград»