Орловскому бизнесу помогут приобрести новое оборудование

Часть затрат возместят власти Орловского муниципального округа.



Администрация Орловского муниципального округа объявила о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий представителям малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. По условиям, принять участие в отборе вправе предприниматели, работающие на территории округа более одного календарного года. Есть и ряд других обязательных требований.

Так, субсидии положены тем, сведения о ком внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников них должна составлять как минимум два человека. Размер среднемесячной заработной платы не должен быть ниже суммы 1,5 минимальных размеров оплаты труда. Субсидирование распространяется на договоры о приобретении в собственность нового оборудования, заключенные не ранее 1 июля 2021 года и оплаченные предпринимателем в размере не менее 50 процентов от стоимости по договору. Впрочем, максимальный размер самой субсидии составляет 65 тысяч рублей.

Также поясним, что под оборудованием в постановлении властей понимаются устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам классификации основных средств, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Важный момент: это оборудование не должно было ранее эксплуатироваться, то есть оно должно быть действительно новым. Конкурсная документация принимается в окружном отделе экономики, развития предпринимательства и торговли. Прием заявок продлится с 10 октября по 28 ноября 2022 года включительно.

ИА «Орелград»