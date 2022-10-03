Учреждение Минстроя проконтролирует окончание строительства орловского «Титаника»

3.10.2022 | 15:18 Медицина, Новости, Строительство

Орловский долгострой окажется под двойным контролем.

ФАУ «РосКапСтрой», подведомственное Минстрою России, будет осуществлять строительный контроль за окончанием строительства Многофункционального медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на Алексея Субботина, возглавляющего департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Ранее ожидалось, что строительным контролем будет заниматься исключительно местный «Орелгосзказачик». Возможно, вмешательство структуры Минстроя является подтверждением появившейся ранее информации, о том, что федеральный центр решительно настроен довести орловский долгострой до реализации.

Руководитель «Орелгосзаказчика» Александр Ященко получил от губернатора поручение подготовить к 6 октября все документы, необходимые для начала конкурса по выбору подрядчику.

ИА «Орелград»

 

 

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