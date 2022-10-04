Информация о получении орловцами повесток в МФЦ — фейк

Ранее была опубликована информация о том, что мужчины от 20 до 34 лет, якобы, будут получать повестки в МФЦ.

Орловское отделение Совета солдатских матерей опровергло появившиеся в сети сообщения о том, что Многофункциональные Центры, якобы, получили негласное указание о раздаче повесток мужчинам, обратившимся за услугами.

В фейковых сообщениях говорилось о том, что повестки будут получать все мужчины от 20 до 34 лет. Пресс-служба МФЦ уже опровергла эту информацию:

«Многофункциональные центры не получали распоряжения выдавать повестки мужчинам, которые пришли получать паспорт. Выдачей повесток занимаются только военные комиссариаты. Все услуги в МФЦ предоставляются в обычном формате».

ИА «Орелград»