Орловчанка отправится в колонию за пиво, проданное подростку

4.10.2022 | 9:57 Закон и порядок, Новости

Обвинительный приговор вынесен Кромским районным судом Орловской области.

Женщина работала в одном из баров поселка Кромы. Был зафиксирован факт продажи несовершеннолетней алкогольного пива. Ранее за аналогичное преступление женщину уже штрафовали, однако более осмотрительной она не стала.

Вынося приговор, суд также учел наличие судимости за мошенничество. Орловчанке назначено наказание в виде лишения свободы на два года и один месяц в колонии общего режима. Помимо этого она лишена права заниматься деятельностью по продаже алкоголя на год.

Приговор райсуда еще не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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