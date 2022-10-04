Орловский закон о выборах изменят из-за иноагентов

Избирателей будут информировать о высказываниях иноагентов.



Региональный парламент в первом чтении одобрил внесение изменений в Закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на территории Орловской области». В частности, по аналогии с обновленным федеральным законодательством в Орловской области упраздняется институт муниципальных избирательных комиссий, а также изменяется порядок назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

Кроме того, новым законом вводится обязанность для кандидатов и политических партий информировать избирателей о наличии в агитационных материалах высказываний граждан, включенных в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. То же самое касается высказываний включенных в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Также законом предусматривается назначение большего количества наблюдателей на местных выборах.

В случае, если в агитационном материале используется высказывание иноагента, данное высказывание должно предваряться информацией о том, что оно принадлежит именно иноагенту. Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади агитационного материала. Иными словами, избиратель должен четко понимать, что конкретная фраза в агитационном материале принадлежит человеку, признанному в нашей стране иноагентом.

Кроме того, во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения или фонда референдума какой группы была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто конкретно разместил публикацию.

ИА «Орелград»