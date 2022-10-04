Орловским призывникам может помочь московский бизнес

Советник Клычкова Сергей Лежнев приехал в Москву и просит оплатить орловские счета.

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев рассказал о том, что московский бизнес, возможно, поможет закупить вещи, необходимые для призывников из Орловкой области.

По словам Лежнева, он приехал в Москву и проводит встречи, на которых просит помочь с оплатой орловских счетов.

Ранее сообщалось, что орловские резервисты получат по вещевому набору, в который войдут армейский костюм, рюкзак, армейские перчатки и другие необходимые военным вещи. При этом, закупка вещей осложнена возникшим на рынке ажиотажем.

ИА «Орелград»