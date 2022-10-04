Правила питания школьников изменили в Орле

Депутаты расширили перечень льготных категорий детей.



Орловский горсовет народных депутатов внес изменения в собственное решение об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Орла. Оно было принято в 2020 году. Этим решением впервые была введена градация учеников: если обучающиеся начальной по-прежнему полностью получают питание за бюджетный счет, то ученики 5-11 классов получают его выборочно. В частности, в Орле определен список категорий школьников, которым питание положено за казенный счет В этот перечень и были внесены дополнения.

Мера социальной поддержки в виде обеспечения питанием (основной прием пищи) теперь предусмотрена и для детей из семей, прибывших с территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, вынужденно покинувших свои дома и прибывших на территорию Орла. Для получения льготы им надо подтвердить законность своего пребывания в Орле. Это может быть: миграционная карта; отметка в документе, удостоверяющем личность, о пересечении государственной границы при въезде на территорию РФ после 18 февраля 2022 года; разрешение на временное проживание; вид на жительство; отметка о регистрации по месту жительства либо отметка о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания; иные документы, подтверждающие временное пребывание на территории Российской Федерации.

Отметим, что решение горсовета вступает в силу с 1 сентября 2022 года, хоть и было принято месяцем позже указанной даты. Что касается других категорий льготников, то право на питание за бюджетный счет в Орле также имеют ученики 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, находящиеся под опекой, а также дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

ИА «Орелград»