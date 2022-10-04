С начала года Орловщину покинуло более восьми тысяч человек

4.10.2022 | 10:40 Новости, Общество

Подавляющее большинство людей перебрались в другие регионы РФ.

За первые семь месяцев 2022 года Орловскую область покинуло более восьми тысяч человек. Об этом сообщил Орелстат.

В эту статистику не входят люди, работающие в крупных городах, но оставившие орловскую прописку. Речь идет именно об официальном оформлении смены места жительства.

6 792 человек предпочли Орловщине другие регионы Российской Федерации. А 1 577 человек уехали за рубеж.

В обратном направлении последовали чуть более семи тысяч человек. 5 906 новоиспеченных орловцев приехали из других регионов РФ, а 1 188 — из-за границы.

ИА «Орелград» 

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Орелград. 2022 год

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