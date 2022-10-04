В Мценске возбуждено дело о фиктивном ремонте тротуара

4.10.2022 | 9:47 Новости, Происшествия

Подрядчиком необоснованно получены денежные за работы, которые фактически не выполнялись, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Факт мошенничества выявлен в ходе проверки соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств. Между управлением ЖКХ администрации Мценска и ООО «Рекан» был заключен контракт на ремонт тротуара на улице Гагарина. Подрядчик внес в документацию недостоверные сведения об объеме проведенных работ, выяснил надзорный орган. Несоответствие на сумму более 185 тысяч рублей.

На основе материалов проверки мценская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Ход расследования взят на контроль межрайонной прокуратурой.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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