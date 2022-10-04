В Орле пожар на кухне привел к эвакуации жителей пятиэтажного дома

4.10.2022 | 11:43 Новости, Происшествия

Один человек спасен, жертв удалось избежать.

Вчера ранним утром из-за возгорания одной из квартир многоквартирного дома была произведена экстренная эвакуация местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 06.54 стало известно о происшествии в пятиэтажке на улице Металлургов. В квартире загорелась кухня, и пожарные приняли решение об эвакуации жителей вышерасположенных квартир. Было эвакуировано девять местных жителей, еще один спасен.

В кухне обгорели стены, бытовая техника и мебель, но обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования