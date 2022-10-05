Среднестатистический орловец съедает за год 130 кг картошки

Пять лет назад этот показатель достигал 135 килограмм.

В 2021 году среднестатистический житель Орловской области съел 130 килограммов картофеля. К такому выводу пришли специалисты «Орелстата».

При этом, среднестатистический показатель по Центральному федеральному округу составляет всего 81 килограмм. При этом, потребление картофеля в Орловской области год от года постепенно снижается. Еще пять лет назад на одного жителя выходили 135 килограммов съеденной картошки.

Отметим, что по сравнению с соседними регионами орловцы заметно отстают в потреблении яиц, молочных и хлебобулочных продуктов, а также — макаронных изделий.

ИА «Орелград»