В выходные Клычков навестит в учебках мобилизованных орловцев

Орловская область подготовила почти целый поезд посылок для солдат.

В ближайшие выходные губернатор Орловской области Андрей Клычков посетит учебные части, в которых были размещены мобилизованные орловцы. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на Сергея Лежнева, советника главы региона.

По словам Лежнева, орловские призывники размещены в четырех учебках. Как минимум в двух из них губернатор побывает лично. Помимо общения с военными и осмотра условий размещения Клычков привезет «почти целый поезд» посылок, собранных в регионе.

Также Сергей Лежнев сообщил, что в учебках сейчас находится порядка 600 резервистов, мобилизованных на Орловщине.

ИА «Орелград»