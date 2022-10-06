Инвестпроекты в Орле будут оценивать по трем критериям

Правила оценки проектов крупного бизнеса утвердили областные власти.



Правительство Орловской области утвердило «Порядок оценки инвестиционных проектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений». Напомним, ранее региональные власти утвердили правила заключения таких соглашений. По сути, подобные документы будут гарантировать инвесторам государственную поддержку по целому ряду направлений, в том числе с использованием бюджетных средств. Новый документ необходим оценки инвестпроектов на предмет эффективного использования средств областного бюджета.

Словом, оценивать чиновники будут те самые проекты, которые затем сами же будут защищать в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Принципами оценки объявлены равенство, сбалансированность интересов, прозрачность и взаимное уважение. Например, принцип равенства предполагает применение недискриминирующего подхода ко всем потенциальным инвесторам в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов. Прозрачность подразумевает общедоступность информации о деятельности чиновников по вопросам реализации инвестиционных проектов, а взаимное уважение – это то, на чем должны строиться взаимоотношения между органами власти и бизнесом.

Инвестиционные проекты будут оцениваться по трем критериям эффективного использования средств областного бюджета: социальная, бюджетная и экономическая эффективность. Под социальной эффективностью понимаются «последствия осуществления инвестпроекта для общества в целом, которые выражаются в создании новых или повышении эффективности существующих услуг, предоставляемых их потребителям». В качестве унифицированных показателей тут будут использоваться приоритетность и новизна инвестиционного проекта, а также возможные эффекты от его реализации.

Под бюджетной эффективностью чиновники понимают влияние результатов проекта на налоговые доходы и расходы областного бюджета. Здесь в качестве основного показателя принимается эффект за определенный период времени, который выражается в увеличении доходов областного бюджета. Наконец, под экономической эффективностью понимается результативность экономической деятельности, определяемая объемом полученного экономического эффекта. Грубо говоря, здесь чиновники будут считать новые рабочие места и уровень зарплаты на предприятиях инвестора.

Для справки: По данным Орелстата, в Орловской области на развитие экономики и социальной сферы в январе-июне 2022 года было использовано 26 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 117,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года (в действующих ценах).

ИА «Орелград»