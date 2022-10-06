Политконсультант Фетисов обратил внимание на отношение орловских элит к Клычкову

Политконсультант Дмитрий Фетисов, регулярно анализирующий ситуацию в Орловской области, обратил внимание на отношение региональных элит к губернатору Клычкову.

Фетисов привел публикацию местных СМИ о том, что Клычков забыл о пятилетии на посту губернатора. И лишь советник Сергей Лежнев вспомнил-таки о пятилетке босса – вечером 5 октября.

— Незначительная история, скорее ироничный стеб орловского СМИ над своим губернатором. Но какая показательная. Эта история лучше всего говорит об отношении местных элит к губернатору-коммунисту Клычкову. Настолько «уважают и ценят», что даже «забыли поздравить». Прошлых губернаторов Козлова и Потомского даже с годовщиной пребывания в должности чуть ли не за неделю начинали поздравлять, — отметил он.

Фетисов также назвал Клычкова тщеславным.