Рынок под Орлом оснастили кондиционером за 1,5 миллиона рублей

Муниципальное предприятие не выполнило план, но достигло нужного микроклимата.



Отчет о работе муниципального рынка по итогам девяти месяцев 2022 года прозвучал на рабочем совещании в мэрии Ливен. Его провел глава города Сергей Трубицин. Как уточнили в администрации райцентра, докладчиком по данному вопросу стал директор МУТП «Ливенское» Виталий Збродько. Он отметил в своем выступлении, что Центральный рынок работает в городе уже более четверти века. Основным видом его деятельности является сдача в аренду торговых площадей для реализации продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости. Особое внимание уделяется простым гражданам, которым дается «возможность реализовать излишки сельскохозяйственной продукции из своих хозяйств».

«Предприятие стремится соответствовать требованиям времени, проводит работу по модернизации устаревших торговых объектов, более комфортному расположению киосков, их зонированию по аналогичным видам продукции, — отметил также Виталий Збродько. — В начале года была установлена сплит-система в центральном павильоне стоимостью более 1,5 миллиона рублей, с помощью которой, наконец-то, был достигнут комфортный микроклимат в павильоне. Это положительно отразилось на реализации продукции предпринимателей».

Докладчик заверил участников совещания в мэрии в том, что МУТП «Ливенское» — это прибыльно работающее предприятие. Способствует этому и проводимая модернизация, которая на сегодняшний день завершена на 80 процентов. Однако докладчик упомянул и о том, что выручка муниципального предприятия по итогам прошедших девяти месяцев «немного не достигла плановых показателей». Директор рынка связал это, в первую очередь, с появлением новых торговых центров, сокращением числа покупателей и предпринимателей, работающих на рынке.

ИА «Орелград»