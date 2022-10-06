В Болховском районе объявили мобилизацию резервов бюджета

Администрация Болховского района Орловской области утвердила основные направления своей налоговой политики на 2023-2025 годы.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования. Из преамбулы следует, что в 2023-2025 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Местная налоговая политика направлена на увеличение доходов бюджета за счет оптимизации налоговой нагрузки, отмены неэффективных налоговых льгот и улучшения администрирования доходов.

Основным направлением данной политики объявлена мобилизация резервов доходной базы консолидированного бюджета Болховского района. Из документа следует, что «работа по мобилизации доходов в Болховском районе будет проводиться главными администраторами доходов во взаимодействии с Межведомственной комиссией по повышению собираемости налоговых сборов, арендной платы за землю и имущество, анализу работы главных администраторов доходов за выполнением доведенных заданий».

В частности, планируется продолжение работы, направленной на повышение объемов поступлений в бюджет района налога на доходы физических лиц. Для решения данной задачи предполагается создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда в районе, легализация заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, а также проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц.

Местные власти призывают к активизации мер по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению обособленных подразделений, головные организации которых расположены за пределами Болховского района. Что касается преференций, то документом провозглашается предоставление льгот отдельным категориям налогоплательщиков с учетом достигаемого бюджетного и экономического эффекта и отмена льгот по местным налогам, не достигнувшим положительной бюджетной эффективности.

К этому можно добавить анонсированное чиновниками усиление работы по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней, актуализацию работы по расширению налоговой базы (путем выявления незарегистрированной недвижимости и земельных участков), оптимизацию ставок арендной платы и сокращение задолженности по аренде муниципальной земли и имущества. Кроме того, традиционно предусмотрено включение неэффективно используемого имущества в местную программу приватизации.

ИА «Орелград»