В микрорайоне Европейский стартуют продажи квартир в новом ЖК

О деталях проекта рассказал заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк» Владимир Дятчин.

Жилой комплекса «Геометрия» — это 14 домов, которые будут реализованы по технологиям монолитного и ширококорпусного домостроения. Каждый жилой квартал имеет концептуальное название. Продажи открыты в первом доме под названием «Куб».

Будущие новоселы могут воспользоваться субсидированной ипотечной ставкой от 4%* годовых в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на весь срок кредитования без удорожания стоимости.

Все квартиры будут с готовой отделкой. Останется только расставить мебель. Предусмотрено три варианта отделки. Стандарт включает линолеум, сантехнику, бумажные обои. «Комфорт темный» — это светлый ламинат и обои под покраску, темные двери, на выбор несколько видов керамической плитки в санузле. «Комфорт светлый» — это наиболее популярное, наполненное воздухом и легкое оформление. Ознакомиться с планировочными решениями и вариантами отделки можно в офисе продаж (г. Липецк, Елецкое шоссе 7А. тел. 56-49-35).

В шаговой доступности у будущих жильцов ЖК «Геометрия» четыре детских сада, школы, магазины, поликлиника, ледовый и спортивно-образовательный комплексы, футбольный манеж. Рядом расположен крупный парк «Европейский».

Жилой комплекс основывается на гармонии, комфорте и безопасности за счет концепции «двор без машин», огороженной территории, видеонаблюдения и домофонов с использованием искусственного интеллекта. Планируется внедрение «маршрута в школу», чтобы дети могли без проблем добраться до образовательного учреждения.

В центре каждого двора центральная зона притяжения – крупномерная ель и айдентика дома в виде геометрических фигур. Разноуровневое озеленение создаст приватность. В каждый сезон новые растения будут солировать и радовать глаз. Большое внимание уделено досугу на свежем воздухе. Есть укромные уголки для спокойного отдыха. Воркаут-площадки и тренажеры для активных и спортивных. Детские игровые зоны разительно отличаются от привычных. Например, игровые элементы для детей до трех лет развивают моторику, тактильное восприятие и способствуют ранней речи. Авторские песочницы — полноценный тренажер, включающий бизиборды и вовлекающий в игру родителей.

«Липецкий кластер ГК «ОДСК» знаком многим. Именно эта группа компаний за два с половиной года завершила строительство семи «долгостроев», обеспечив квартирами 1778 липецких семей», — отметил заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК Липецк» Владимир Дятчин.

По его мнению, благодаря успешному сотрудничеству власти и бизнеса дольщики получили не только долгожданное жилье, но и вернули веру в строителей.

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Офис продаж: г. Липецк, Елецкое шоссе 7А, тел. 56-49-35.

*По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Подробнее о программе можно узнать в выбранном банке.

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