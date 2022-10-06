В Урицком районе запустили школьный маршрут для 21 ребенка

6.10.2022 | 9:54 Закон и порядок, Новости, Образование

До вмешательства прокуратуры дети добирались до школы самостоятельно или с родителями.

В Урицком районе дети из Богдановского сельского поселения получили возможность добираться на учебу на автобусе. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее два десятка детей добирались до нарышкинских учебных заведений самостоятельно или на транспорте родителей. Это являлось нарушением федерального законодательства, и прокуратура внесла представление главе Урицкого района.

Реакцией районных властей стало открытие маршрута «Нарышкино — Гагаринский», которым уже пользуется 21 школьник.

ИА «Орелград» 

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