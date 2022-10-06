Житель Орловской глубинки предстанет перед судом за убийство собутыльника кочергой

Убийство произошло в июле в Знаменском районе.

50-летний житель Знаменского района в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в убийстве кочергой своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В июле этого года обвиняемый выпивал на веранде своего 63-летнего знакомого в селе Глотово. Застолье переросло в ссору, и более молодой мужчина начал избивать потерпевшего руками. Не сумев вовремя остановиться, он нанес удар по голове металлической кочергой. Удар оказался летальным, и хозяин дома скончался на месте.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «убийство», уже завершено, и все материалы переданы в суд.

ИА «Орелград»