«Капиталстрой» отремонтирует крышу в «Березке»

7.10.2022 | 15:55 Новости, Строительство

Цена контракта превысила 4,3 млн рублей.

БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Берёзка» расположен в деревне Кошелево в Свердловском  районе. Подрядчик для ремонта кровли здания столовой  выбран в ходе электронного аукциона. Работы орловское ООО «Капиталстрой» должно провести за 40 дней. Предполагается гарантия качества – пять лет. В течение этого срока строители должны устранять все выявляемые недостатки за свой счет.

Напомним, правительство Орловской области в июле приняло решение профинансировать ликвидацию неотложных проблем в пяти учреждениях соцсферы. На эти цели запланировано 22 млн рублей.

ИА «Орелград»

 

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