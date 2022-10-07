«Капиталстрой» отремонтирует крышу в «Березке»

Цена контракта превысила 4,3 млн рублей.

БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Берёзка» расположен в деревне Кошелево в Свердловском районе. Подрядчик для ремонта кровли здания столовой выбран в ходе электронного аукциона. Работы орловское ООО «Капиталстрой» должно провести за 40 дней. Предполагается гарантия качества – пять лет. В течение этого срока строители должны устранять все выявляемые недостатки за свой счет.

Напомним, правительство Орловской области в июле приняло решение профинансировать ликвидацию неотложных проблем в пяти учреждениях соцсферы. На эти цели запланировано 22 млн рублей.

ИА «Орелград»