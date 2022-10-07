Орловская область отправила гуманитарный груз для мобилизованных земляков

Уже завтра мобилизованные орловцы получат посылки из дома.

Завтра, 8 октября, мобилизованные жители Орловской области получат личные посылки от близких и другую материальную помощь. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Общий вес груза превысил десять тонн. Помимо личных посылок туда вошли вещи, продукты и инструменты, закупленные за счет орловского бизнеса. Все эти вещи будут равномерно распределены между четырьмя учебками.

Военнослужащие проходят подготовку в учебных центрах Нижегородской и Владимирской области. В настоящее время глава региона выехал в эти воинские части, чтобы лично пообщаться с орловцами.

ИА «Орелград»