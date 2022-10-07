Орловская область отправила гуманитарный груз для мобилизованных земляков

7.10.2022 | 15:42 Новости, Общество

Уже завтра мобилизованные орловцы получат посылки из дома.

Завтра, 8 октября, мобилизованные жители Орловской области получат личные посылки от близких и другую материальную помощь. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

Общий вес груза превысил десять тонн. Помимо личных посылок туда вошли вещи, продукты и инструменты, закупленные за счет орловского бизнеса. Все эти вещи будут равномерно распределены между четырьмя учебками.

Военнослужащие проходят подготовку в учебных центрах Нижегородской и Владимирской области. В настоящее время глава региона выехал в эти воинские части, чтобы лично пообщаться с орловцами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования