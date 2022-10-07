В Орловской области разыскивают молодую маму с малиновыми волосами

19-летняя Алена Пахомова исчезла 28 сентября.

Девушка из Хомутово Новодеревеньковского района. Рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы малинового цвета, глаза зеленые. В момент пропажи была одета в черный плащ, синие джинсы, на шее оранжево-красный платок.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области просит откликнуться тех, кто видел девушку. Пишите в группе или звоните 8(800)700-54-52 или 112.

«Доченька моя найдись, пожалуйста, мы тебя ждём домой, доченька твоя зовёт каждый день тебя: где мама?» — написала в комментариях к публикации в группе поисковиков мама девушки.

ИА «Орелград»