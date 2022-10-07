В парке Победы заменили погибшие деревья

7.10.2022 | 15:24 Новости, Общество

Орел принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес».

В недавно прошедшем благоустройство парке Победы высадили новые деревья взамен не переживших холода. За качеством работ наблюдали специалисты МУП «Зеленствой», они давали советы волонтерам, чтобы все деревца прижились. На аллее Славы стало на восемь лип и 12 кленов больше, сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, акция «Сохрани лес» проходит во всех районах Орловской области. Так, губернатор Андрей Клычков сегодня работал лопатой в Ливнах. В городском парке высадили саженцы липы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования