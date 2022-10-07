В парке Победы заменили погибшие деревья

Орел принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес».

В недавно прошедшем благоустройство парке Победы высадили новые деревья взамен не переживших холода. За качеством работ наблюдали специалисты МУП «Зеленствой», они давали советы волонтерам, чтобы все деревца прижились. На аллее Славы стало на восемь лип и 12 кленов больше, сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, акция «Сохрани лес» проходит во всех районах Орловской области. Так, губернатор Андрей Клычков сегодня работал лопатой в Ливнах. В городском парке высадили саженцы липы.

ИА «Орелград»