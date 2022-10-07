В суд направлено дело о злоупотреблении и подлоге в орловском техникуме

Были незаконно получены средства, выделяемые на поддержку пострадавшим от последствий распространения коронавируса.

На скамье подсудимых оказалась заместитель директора БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщений им. В.А. Лапочкина», сообщает СКР. В образовательном учреждении была набрана группа слушателей для получения дополнительной профессии. Однако не все посещали занятия и сдали экзамен. Заместитель директора дала распоряжение поставить прогульщикам минимальные баллы. Это привело к необоснованной оплате 21 договора об оказании услуг по профессиональному обучению на сумму свыше 515 тысяч рублей. Также женщина подписала свидетельства о профессии для фиктивных слушателей курсов, что является подлогом.

Обвиняемая полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Прокурором утверждено обвинительное заключение.

ИА «Орелград»