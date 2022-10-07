В суд направлено дело о злоупотреблении и подлоге в орловском техникуме

7.10.2022 | 10:13 Новости, Происшествия

Были незаконно получены средства, выделяемые на поддержку пострадавшим от последствий распространения коронавируса.

На скамье подсудимых оказалась заместитель директора БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщений им. В.А. Лапочкина», сообщает СКР. В образовательном учреждении была набрана группа слушателей для получения дополнительной профессии. Однако не все посещали занятия и сдали экзамен. Заместитель директора дала распоряжение поставить прогульщикам минимальные баллы. Это привело к необоснованной оплате 21 договора об оказании услуг по профессиональному обучению на сумму свыше 515 тысяч рублей. Также женщина подписала свидетельства о профессии для фиктивных слушателей курсов, что является подлогом.

Обвиняемая полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области. Прокурором утверждено обвинительное заключение.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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